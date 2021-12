Voor journalistieke onafhankelijkheid was bij het ND meer ruimte dan bij het RD

In oktober 1967 was gezocht naar een nieuwe naam voor het Gereformeerd Gezinsblad. Die was onder meer nodig omdat de bezorgers van de PTT aannamen dat het hier ging om een kerkblad, waarvan de bezorging niet op een dag aan kwam. Hoofdredacteur Pieter Jongeling had een commercieel argument voor de nieuwe naam die was gekozen, het Nederlands Dagblad. Hij was gebeld door een verslaggever van het Algemeen Handelsblad (later opgegaan in NRC/Handelsblad) die iets wilde weten over de journalistiek in vrijgemaakte kring, vertelde hij naderhand. Ze hadden toch een blad? ‘Het gezins… gezins… ja, hoe heette dat weekblaadje nu ook precies?’ Jongeling had duidelijk gemaakt dat hij leiding gaf aan een dágblad.

