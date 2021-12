Na het lezen van Het oog van de naald van Wieslaw Mysliwski wil je de auteur beter leren kennen

De personages in Het oog van de naald van Wieslaw Mysliwski lijken soms uit te schreeuwen: leer me niet nader kennen, want morgen kan ik zomaar uit je leven verdwenen zijn.

‘Het hoogste waar we naar kunnen streven is de ander lief te hebben, zónder de ander te kennen.’ Aldus de Poolse schrijver Wieslaw Mysliwski (1932) in een mooi interview met Trouw, januari 2018. Zijn nieuwe roman, Het oog van de naald, laat precies die indruk achter. Het zou weleens zijn laatste boek kunnen zijn. De Pool won eerder tweemaal de Nike-prijs in zijn land. Nog geen Nobelprijs, zoals zijn landgenoten Wislawa Szymborska en Cseslaw Milosz.

Het boek is gevuld met trivialiteiten in en rondom het leven van de ik-persoon. De namen van belangrijke personen blijven vaak onbekend of verhuld in slechts hun professie (’de generaal-bijenhouder’). Dit in tegenstelling tot de figuranten in dit boek, waaronder een hond, die wel een naam..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .