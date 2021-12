Evenals in 2020 beleven gezinnen met kinderen de adventstijd vanwege de aangescherpte coronamaatregelen weer grotendeels thuis in plaats van in de kerk en op de zondagschool. Onder andere het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) en Kind op Zondag bieden een adventsproject aan dat geschikt is om thuis te gebruiken. Tel Je Mee? heet het adventsboek van het NBG. Er staan puzzels in, bijbelvertellingen, liedjes, kleurplaten, proefjes en opdrachten voor elke dag. Er zijn verrassende bijbelpassages gekozen zoals Marcus 9 waarin Jezus’ leerlingen zich afvragen wie het belangrijkst is in Gods Koninkrijk. Het Plakboek van Lucas is de naam van het project van Kind op Zondag, de methode voor kerken en zondagscholen van Kwintessens. ‘Lucas wilde nauwkeurig nagaan wat er gebeurde en het netjes opschrijven’, legt hoofdredacteur Erik Idema in het voorwoord van het projectboek uit. ‘Misschien verzamelde hij eerst verhalen, liederen en beelden op zijn bureau, in een kast of in een plakboek.’ In dit Plakboek van Lucas ontdekken kinderen wat hij verzamelde. ‘Het is tegelijk een plakboek van de kinderen zelf, waarin zij bewaren wat ze meemaken in deze adventstijd en wat hen raakt in de bijbelverhalen.’