Het meisje, de draak en de dominee is een spooksprookje, een nachtmerrie over wat mensen elkaar in het duister kunnen aandoen

Ik heb het boek van Jannie van den Brink uit en weeg het op mijn hand. Het is niet makkelijk om erover te schrijven. Op de titelpagina staat het woord ‘roman’. Dat is niet juist, het is maar voor de helft een roman. De titel lijkt op een sprookje te wijzen: Het meisje, de draak en de dominee. Het is een spooksprookje, een nachtmerrie over wat mensen elkaar in het duister kunnen aandoen. De vrouw die eens dat meisje was, zoekt wanhopig en met hoop een weg naar het licht.

Het schuchtere basisschoolmeisje Anna gaat behoedzaam door het leven om zich niet te stoten aan scherpe randen. Dat mislukt. Tijdens een feestje op een boot wordt ze aangerand door een volwassen man. Op een andere boot dwingt een zogenaamd vriendinnetje haar tot seks..

