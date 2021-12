Verhalen uit het ineenstortende Oostblok

In De onscherpte van de wereld voert de in Roemenië geboren Duitse schrijfster Iris Wolff (1977) je als lezer onbekommerd mee in haar beeldrijke verhaal, dat uitstekend vertaald is door Chiara Tissen.

Wie redelijk Duits leest, doet er goed aan het boek eveneens in het origineel te lezen. Om te ontdekken hoe de mooie vondst ‘Het heidelandschap parelde naar paars’ in het Duits klinkt: ‘Die Heidelandschaft perlte ins Lilafarbene’. Dan vallen ook interessante details op. Zo heet de rivier waarin de jonge Gregor de dood vindt in het Duits Marosch, wat de vertaalster omzet in het Roemeense Mures. Het zwijgende en hulpeloze gedrag van Gregors vader ontroert: na de begrafenis omhelst hij een vaars die staat te dromen. Hannes, de dominee, loopt met zijn zoon Samuel aan de hand de stal in, waar hij Gregors vader en de jonge koe aantreft. Hannes weet nauwelijks wat hij tegen de arme man moet zeggen. In het Duits springt de compactheid van de tek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .