Een beknopt, doordacht boek van Aad Kamsteeg biedt christenen bijbels onderbouwde en verrassende inzichten

Iedere keer dat er een confrontatie is tussen Israël en de Palestijnen, barst de discussie over het land en dit conflict weer in alle hevigheid los. Vanuit ruim vijftig jaar betrokkenheid bij het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk kijkt oud-commentator Aad Kamsteeg naar de kernvragen.

‘De Heer van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: ‘Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, werk van mijn handen, en Israël, mijn bezit’.’ Het is een van die verrassende teksten, in dit geval uit Jesaja 19, die je tegenkomt als je de tekstverwijzingen nazoekt in Aad Kamsteegs boek Israël, een natie herboren. Het land van Abraham in Bijbels en politiek perspectief.

Kamsteeg behandelt in dit boek de vraag: ‘Wat is Israël en is er nog een weg naar een oplossing met de Palestijnen?’ Het is een persoonlijk boek, dat beschrijft hoe nauw de auteur zich verbonden voelde met het Israël waaraan bijna heel Nederland in de jaren zestig en zeventig verknocht leek. Leek, want als Kamsteeg de relatie Nederland-Israël onder de loep ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .