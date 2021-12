Wat komt er na dit leven? Hemel en hiernamaals zijn werkelijkheden die ons kenvermogen te boven gaan

In mijn kast stond ooit een boek van professor K. Schilder, Wat is de Hemel? De inhoud ging me te hoog, maar de titels van de eerste hoofdstukken herinner ik me nu nog: 1. De moeilijkheid van ons onderwerp, 2. De gemakkelijkheid van ons onderwerp. De eerste titel leek me logisch en de tweede snapte ik niet. Gemakkelijk? Hemel en hiernamaals zijn werkelijkheden die ons kenvermogen te boven gaan. Wat geen oog heeft gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgekomen.

In deze onzekere en zoekende tijd verschijnt er een stroom aan lectuur over wat er komt na dit leven: visioenen en bijna-doodervaringen, voorstellingen van een doorleven na je dood en wat al niet. Het onderwerp leent zich gemakkelijk (!) voor allerlei fantasieën en spec..

