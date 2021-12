Peter Sierksma is gefascineerd door het oorlogsverleden waarover zijn grootvader zo zwijgzaam was

Journalist en historicus Peter Sierksma (1958) is genoemd naar zijn grootvader Pieter Kapenga (1898-1982), die van 1934 tot 1958 politieagent in Kampen was. Met Sierksma’s grootvader is iets bijzonders aan de hand. Hij is een van de weinige politieagenten die met ere worden genoemd in het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van dr. Loe de Jong.

In deel 6 is te lezen waarom: Kapenga behoorde tot het handjevol politiemensen dat weigerde mee te werken aan het arresteren van Joden. ‘Al deze politiemensen werden gestraft met ontslag.’ En met deportatie naar de concentratiekampen Vught en Dachau, had De Jong er in het geval van Kapenga aan kunnen toevoegen.

