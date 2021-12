De biologieleraar trok een touwtje door zijn neus om te laten zien dat de neus in verbinding staat met de keel

Een biologieleraar op de ulo (uitgebreid lager onderwijs) in Winterswijk wilde zijn leerlingen uitleggen dat de neus- en keelholte met elkaar in verbinding staan. Hij snoof hard een touwtje door zijn neus naar binnen, friemelde daarna met zijn vingers achter in zijn keel en trok het touwtje door zijn mond weer naar buiten. Een van zijn leerlingen is het verhaal en de uitleg nooit vergeten. Het staat in het boek Mijn leraar vertelde eens van reclamemaker Jaap Toorenaar (67) uit Oude Wetering.

Begin 2020 startte Toorenaar zijn zoektocht naar mooie, hilarische en leerzame verhalen en uitspraken van leerkrachten. Hij kreeg ongeveer 800 inzendingen waarvan er 200 bruikbaar waren voor zijn boek. Veel verhalen waren niet geschikt. ‘Ik snap dat mensen gelachen hebben om een leraar die over de drempel struikelde, maar voor een boek is het niet komisch.’

Het boek is af, maar Toorenaar blijft verhalen verzamelen die leerkrachten van nu kunnen inspireren. Bijvoorbeeld de inzending over een brievenbus in de klas. ‘Daarin kunnen kinderen anoniem vragen aan de meester of de juffrouw stellen’. En er is een verhaal over een leerkracht die elke dag een kaarsje in de klas brandt voor iemand die de kinderen uit de klas kennen die het m..

