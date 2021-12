Een ander woord voor stoel

De met een Nobelprijs bekroonde wetenschappers zijn vaak onbekend bij het grote publiek. Dat geldt op een enkele uitzondering na ook voor de winnaars van de Nobelprijs voor de literatuur. De naam van de laureaat van dit jaar, de Tanzaniaanse romanschrijver Abdulrazak Gurnah, zal bij weinig Nederlandse lezers herkenning oproepen. En ook vorig jaar werd de prijs toegekend aan een in ons land relatief onbekende dichter, de Amerikaanse Louise Glück (1943). Glück debuteerde in 1968 met Firstborn en heeft inmiddels vele bundels op haar naam staan waarvan er nu één in vertaling beschikbaar is. Een tweede is aangekondigd voor het voorjaar van 2022.