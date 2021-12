Hillary neemt geen blad voor de mond. Staat van terreur is één lange klaagzang over de vorige president

Oud-president Bill Clinton was zijn vrouw Hillary al voor. Samen met de bekende thrillerauteur James Patterson bracht hij twee spannende boeken uit: President vermist en De dochter van de president. Recent is van Hillary, die samen schreef met de Canadese schrijfster Louise Penny, het boek Staat van terreur verschenen.

In Staat van terreur speelt Ellen Adams, minister van Buitenlandse Zaken van de VS, de hoofdrol. Zij wordt geconfronteerd met ernstige terroristische dreiging. Tot overmaat van ramp heeft de vorige president de positie van Amerika ernstig verzwakt door ondeskundig en egocentrisch gedrag. Bommen exploderen in Europa en het is wachten op de grote klap die nog moet komen.

Maar waar en wanneer? De minister rent rond om een oplossing te vinden, terwijl in Washington de nieuwe president nog moppert over de tegenstand van Adams bij de door hem gewonnen verkiezingen.

Hillary Clinton kende de Canadese schrijfster al voordat het project begon via een gemeenschappelijke vriendin. Clinton bekent in het nawoord van haar boek met Louise Penny dat ..

