Goede kennismaking met Maarten Luther en zijn werk

Het gaat over Maarten Luther, de reformator. Er is een vloed aan artikelen, boeken en films over hem gemaakt. Wat voegt een boek nog toe? De Apeldoornse kerkhistoricus Gert van den Brink wil een ontmoeting arrangeren met de mens Luther. Eerder schreef hij daarover columns in het Reformatorisch Dagblad, nu vulde hij die aan en redigeerde ze opnieuw in dit kennismakingsboek. Daarin ordent hij het leven van Luther in vijf thema’s, waaronder zijn ervaringen, relaties en de reacties in later tijden. Steeds geeft hij een inleiding en een stuk tekst van de hervormer zelf. Luther komt dichtbij, als mens van vlees en bloed en als een actueel denker, in en van zijn tijd en onze tijd. Boeiend zijn de laatste vier hoofdstukken waarin de con..

