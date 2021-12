Geestelijk pleidooi om te bidden naar de Schriften

In 1992 verscheen dit werk onder de titel A call to spiritual Reformation. Later verscheen het in gereviseerde vorm als een boek over het bidden bij en van Paulus.

Beide titels gelden nog steeds voor dit boek, het is een oproep tot geestelijke verdieping van het gebed én het bespreekt daarvoor het bidden van Paulus. Acht bijbelgedeelten komen expliciet terug. Die gaan over de uitdagingen in het gebed, de voorbeden, over barrières om te bidden en over bidden tot een soeverein, vrijmachtig, God. De schrijver, emeritus hoogleraar in het Nieuwe Testament, ziet twee valkuilen voor het gebed: het niet meer bidden terwijl er een overvloed aan kerkelijke activiteiten plaatsvindt, en het oeverloze, emotionele bidden dat zich niet laat leiden door de bedachtzame bezinning op de gebeden in de Schrift. Om beide valkuilen te vermijden stelt hij het bijbelse bidden centraal. Juist in gebedsloosheid en gebedsmoeh..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .