Pastorale aanpak van de brief aan de Filippenzen

Ter ere van dit jubileum verschijnt nu opnieuw (de eerste druk verscheen in 1993) zijn boekje over teksten uit de brief aan de gemeente in Filippi. In twaalf korte hoofdstukjes bespreekt hij kernachtige thema’s uit de brief, zoals dankbaarheid, nederigheid, onbezorgdheid en de kracht van het geloof. Je krijgt geen diepgaande exegese voorgeschoteld, wel een eenvoudige pastorale benadering van geloofszaken. Deze geloofszaken weet hij praktisch te verbinden met het leven van alledag. Na bijna dertig jaar heeft het werkje niets aan zeggingskracht verloren. Hooguit is de stijl wat wijdlopiger en uitgebreider dan we nu gewend zijn. De zinnen zijn vandaag de dag korter geworden en verouderde woorden zijn taboe. Taal meandert en het gebruik erva..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .