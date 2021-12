Klimaatverandering, woningnood, overspannen zorgsector: Nederland zit in diepe crisis, maar er gloort hoop

Kees Kooman gaat in zijn boek onder anderen te rade bij de achttiende-eeuwse akkerbouwer Marten Aedsges Teenstra, die als motto had: ‘zorg goed voor de bodem, dan zorgt de bodem goed voor jou’.

De feiten zijn overstelpend, noteerde Johan Huizinga in zijn in 1935 verschenen meesterwerk In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden van onzen tijd. De historicus somt op wat hij voor ogen ziet: ‘Staatsvormen die niet meer functioneren, productiestelsels die op bezwijken staan. Wij zien maatschappelijke krachten, die in het dolzinnige doorwerken. De dreunende machines van dezen geweldigen tijd schijnen op het punt om vast te lopen.’

Een kleine eeuw later is dat besef van leven in tijden van crisis volledig terug van weggeweest. In de wereld en zeker in Nederland. Als de coronapandemie eindelijk is uitgedoofd, blijven de stikstofcrisis, de gevolgen van de klimaatverandering, de woningnood, de overspannen zorgsecto..

