Gereformeerden die naar Duitsland vluchtten, zouden een radicale theologie ontwikkeld hebben. Peter Gorter betwijfelt dat

Het Geusenfriedhof in Keulen, waar Nederlandse gereformeerden naast dopersen en lutheranen begraven werden. (beeld wikimedia commons)

Toen de hertog van Alva in 1567 naar de Nederlanden kwam, vluchtten veel gereformeerden naar het buitenland. In Keulen stichtten enkele honderden van hen een eigen gemeente. Het katholieke stadsbestuur zat niet te wachten op gereformeerden uit Nederland, die daarom in het geheim bijeenkwamen bij de leden thuis.

Bij een van hen, Jeronimus van Ryssel, werd in 1571 op de avond van Sint-Maarten een kerkdienst belegd. Negentien gemeenteleden luisterden er naar een preek van dominee Hendrik Wellem, tot er op de deur werd geklopt. Op de stoep stonden enkele dienaren van het gerecht. Zij arresteerden de aanwezigen en gooiden hen in de gevangenis. Uit dankbaarheid hieven de jezuïeten in Keulen het Ave Maria aan.

Toch waren de arrestaties in het hui..

