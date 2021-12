Een bericht uit het offline leven

Waar het ‘echte’ en het online leven ooit gescheiden waren door de geluiden van je modem, vormen on- en offline tegenwoordig een continuüm. Internet is een vanzelfsprekend verlengstuk geworden voor bijna iedereen. Patricia Lockwood zelf weet ervan: ze heeft op Twitter meer dan 105.000 volgers. Het is daarom even gevaarlijk als verleidelijk om haar te projecteren op de naamloze hoofdpersoon in Hier hoor je niemand over. De overeenkomsten tussen hoofdpersoon en auteur gaan overigens verder dan alleen de povere link van het aantal volgers op Twitter.

Hoe dan ook: de hoofdpersoon in deze roman gaat op in de online wereld, ‘de portal’. ‘Mijn leven bevindt zich daar’, roept ze wat pathetisch, maar in feite klopt het. Ze is wereldberoemd door haar posts en vliegt de wereld rond om te praten over hypes en haar berichten. Toch is het een bericht uit het ‘echte’ leven dat de meeste impact op haar heeft: ‘Er is iets mis’. Met dat ene bericht zet Lockwood de verschillen tussen de on- en offline wereld op scherp. De vorm van het boek onderstreept die tweedeling.

Deel 1 toont vermakelijke, vaak zinloze internetdiscussies. Lockwood toont de mores, grappen en taal van het internet, maar reflecteert er ook op, in diezelfde vlotte taal. In kernachtige alinea’s waait een idee op dat in een paar zinne..

