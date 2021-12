Nele Beyens heeft met haar biografie van Els Borst een schitterend portret geschreven van een fascinerende vrouw

In Els Borst. Medicus in de politiek schetst Nele Beyens een goed gedocumenteerd portret van een controversiële, eigenzinnige politica die in de eerste plaats arts was. Het werk geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de medische zorg.

Op 8 februari 2014 kwam Els Borst, minister van Staat, oud-D66-politica en arts, op gewelddadige wijze om het leven. Naar later bleek werd zij vermoord door een psychisch gestoorde man, die meende dat hij een ‘goddelijke opdracht’ had. In eerste instantie verbaast het dat historica Nele Beyens in Els Borst. Medicus in de politiek het tragische einde van Borst alleen in de inleiding kort bespreekt. Bij lezing van het boek wordt deze keuze begrijpelijker. Els Borst komt in het boek naar voren als een vrouw die zowel privé als professioneel altijd de regie hield. De manier waarop zij omkwam, vormt hiermee een schrijnend contrast.

veelzijdig

Met name aan het begin is het boek vol van interessante details over de jeugd v..

