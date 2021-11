De nazi, ‘onze vriend en buurman’

Dora, de hoofdpersoon van Onder buren, is een typisch Berlijnse yup. Ze is 36, kinderloos maar met vriend, werkt op een reclamebureau, stemt links, is milieubewust en geeft haar mooie dure fiets een naam: Gustav. Ze leeft in haar eigen bubbel, en in dat wereldbeeld zijn AfD-stemmers het ergste wat er bestaat. Maar Dora loopt ook tegen de grenzen van haar idealistische en tegelijk pragmatische en vooral tamelijk zinloze leventje aan. Corona geeft het laatste zetje. Haar partner verliest zich helemaal in de komende apocalyps. Zijn wens de planeet te redden wordt overserieus, dwangmatig. Dora kan dit extremisme niet meemaken. Op een dag schopt ze het secure afvalscheiden door de war en deponeert een bierflesje in de gft-container. ..

