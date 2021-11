Schrijfster Inez van Dullemen overleden

Schrijfster Inez van Dullemen is woensdag overleden, 96 jaar oud. Dat meldt uitgeverij De Bezige Bij. In 1949 debuteerde zij met de novelle Ontmoeting met de andere. Haar laatste boek, Een schip vol meloenen, verscheen in 2017.

Amsterdam

In de zeventig jaar dat ze actief was, schreef ze zo’n dertig verhalenbundels, reisboeken, toneelstukken en romans. Van Dullemen werd in 1976 bij een breed publiek bekend met de novelle Vroeger is dood. Het boek gaat over de laatste jaren van haar ouders, met lichamelijke en geestelijke aftakeling. Het werd bekroond door de Jan Campert-Stichting en in 1987 verfilmd. Van Dullemen, echtgenote van theatermaker en toneelregisseur Erik Vos, schreef ook de roman Het gevorkte beest (1986), die zich afspeelt in de toneelwereld die ze via haar man goed had leren kennen.

Medio jaren zestig ging Vos in het Californische Stanford lesgeven en een nieuw toneelgezelschap leiden. Van Dullemen ging met hem mee. Weer terug in Nederland schree..

