Archeoloog Patrick Roberts laat zien dat de mens zonder jungle niet kan leven

De relatie tussen mens en jungle is diepgeworteld, laat archeoloog Patrick Roberts in zijn boek Jungle zien.

Soms wordt de jungle afgeschilderd als een groene hel. Je moet je er met kapmessen doorheen slaan, terwijl je wordt belaagd door giftige slangen, stekende insecten en parasieten die zich onder de huid nestelen. Dan weer wordt het tropische bos als paradijselijk neergezet. In natuurdocumentaires zie je kleurrijke vogels die elkaar versieren met leuke dansjes en er is altijd wel een helikoptermoment waarin je het bos van bovenaf te zien krijgt zodat het ongerept lijkt, onaangetast door mensen.

De meeste Nederlanders zijn nog nooit in een tropisch bos geweest. Toch kan iedereen er wel beelden van oproepen in zijn hoofd, door de boeken die we hebben gelezen en de films die we hebben gezien. Mensen die ervan dromen nog eens de jungle te bezoek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .