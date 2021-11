Een intiem verhaal dat kinderen leert kijken, voelen en verwonderen

De gelauwerde Israëlische auteur David Grossman kennen we van zijn subtiele romans, die getuigen van een diepgaand psychologisch inzicht in de ingewikkelde problematiek van zijn land. Het zijn boeken waar je als lezer even goed voor moet gaan zitten; ze zijn niet eenvoudig, maar hij weet je altijd te raken met zijn universele levenswijsheid, die geworteld is in het jodendom.

Elke rimpel vertelt een verhaal is zo’n kinderboek dat aan lezers van alle leeftijden besteed is. Het gaat over Yotam, die elke dinsdag door zijn opa Amnon van school wordt gehaald. Bij Aviva’s café stoppen ze altijd om even wat te drinken. ‘Aha! Daar komen de opa die lacht en de jongen die tekent!’, roept Aviva als ze binnenkomen.

Geheel volgens de joodse traditie wordt het verhaal in gang gezet met een vraag: ‘Opa, hoe kom je aan die rimpels op je gezicht? Dat heb je me nooit verteld.’ Yotam mag wel even voelen aan de rimpels. Het voelt zacht.

Yotam vraagt door. ‘Krijg ik ook rimpels? En hoe weet mijn gezicht hoe die rimpels te maken?’ Yotam bekijkt opa van dichtbij. De rimpels op opa’s wangen lijken wel rondspringende ..

