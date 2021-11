Wat is troost en waar kunnen we het vinden? Michael Ignatieff: ‘Het is een geschenk. Voor even voel je vrede met het leven.’

Michael Ignatieff: 'De schrijvers van de Psalmen wisten wat het is om te snakken naar troost, om wanhopig te zijn, of eenzaam.'

Vier jaar geleden gebeurde het. Ineens. Het was op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Michael Ignatieff (74) was er uitgenodigd om te komen spreken over politiek en rechtvaardigheid naar aanleiding van de Psalmen. Die Psalmen werden door verschillende koren opgevoerd. Ignatieff luisterde ernaar in het publiek, samen met zijn Hongaarse vrouw Zsuzsanna.

En toen gebeurde het. Ignatieff, zelf niet gelovig, werd bijna tot zijn eigen verbazing diep geraakt door de woorden van de Psalmen. ‘De ervaring had een louterend effect dat ik tot op de dag van vandaag probeer te verklaren. Ik was gekomen om een lezing te geven, maar wat ik vond, was troost’, schrijft Ignatieff in zijn nieuwste boek: Troost. Als licht in donkere tijden.

Hij sc..

