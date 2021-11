Indonesische onafhankelijkheidsoorlog: Misdaden in het paradijs

Anne-Lot Hoek maakte in 2011 een reis door Azië, die haar uiteindelijk op het Indonesische eiland Bali deed belanden. Tijdens haar verblijf vierden de eilandbewoners het feest van de Indonesische onafhankelijkheid, op 17 augustus. Op die dag in 1945 had de Indonesische leider Soekarno zijn land onafhankelijk van Nederland verklaard. Het was het begin van vier jaar koloniale oorlog met Nederland.

Terug in Nederland hoorde Hoek het nieuwsbericht dat acht weduwen en een overlevende van een bloedbad in het West-Javaanse dorp Rawagede recht hadden op excuses en smartengeld. In 1947 hadden Nederlandse militairen in Rawagede volgens Indonesische autoriteiten 431 mannen geëxecuteerd. Het nieuwsbericht was voor Hoek een mokerslag. Waarom had ze op..

