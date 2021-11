Het zware geruis van de drakenstaart

Zijn verhalen zitten vol levenspijn, maar zijn stijl is licht. Die tegenstelling typeert het werk van John Cheever, een schrijver (en man) van uitersten. Na zijn dood lazen zijn kinderen in een stapel dagboeken hoe hij een dubbelleven had geleid.

De Britse auteur Julian Barnes heeft de in zijn ogen mooiste verhalen van John Cheever gebundeld en ingeleid. Hij vertelt wat hij zo goed vindt aan Cheever en laat de twee zielen zien die van hem zo’n gelaagde verhalenverteller maakten.

John Cheever, in 1912 geboren onder de rook van Boston, debuteerde in 1935 met een verhaal in The New Yorker. Hij kreeg de National Book Award voor zijn roman The Wapshot Chronicle. In 1964 stond hij op de cover van Time – het leven van de ‘monogame’ schrijver met zijn vrouw Mary en hun drie kinderen ‘in een prachtig huis’.

Barnes laat ook de schaduwkant zien: Cheever was de zoon van een alcoholist en hij en zijn broer groeiden op tot alcoholici. Hij voelde zich de mindere van zijn collega’s John Updik..

