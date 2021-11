Een intrigerende roman over taal en identiteit

Het spiegelwoordenboek van Tara June Winch is een intrigerende roman over de vernietiging van de cultuur van de Aboriginals. Een breed opgezette roman over taal, verlies, identiteit en verlangen naar gerechtigheid. Het spiegelwoordenboek, dat alle grote literaire prijzen van Australië ontving, bestaat uit verschillende verhaallijnen. Allereerst gaat het over het ‘woordenboek’ van Albert Gondiwindi. Hij heeft zijn leven doorgebracht in Prosperous House, een voormalige zendingspost. Voordat hij zijn laatste adem uitblaast, wil hij de verloren gewaande taal en tradities van zijn voorouders vastleggen. Zijn ‘woordenboek’ bestaat niet alleen uit woorden, maar ook verhalen daaromheen. Verhalen over zijn verleden en wat hij van zijn voorouders heeft geleerd, maar ook over de bedreigingen van de cultuur van de Aboriginals.