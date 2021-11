Een walvis met een innerlijke leegte

Wat een pareltje is het grote prentenboek De Walvis wilde meer. Illustrator Jim Field neemt de lezers mee naar een prachtige wereld onder water, waar in een diepe zee de wonderlijkste vissen wonen. Het boek loopt over van de mooie illustraties, kleurrijk en sfeervol. De gezichtsuitdrukkingen van de vissen zijn perfect uitgebeeld en de diepte en het contrast in de prenten spreken tot de verbeelding.