Hoe goed kennen we onze vrienden?

Niet lang geleden verklaarde schrijver Adriaan van Dis dat bijbelverwijzingen in zijn romans – tot zijn spijt – maar zelden opgemerkt worden (in het televisieprogramma Adieu God). Een dergelijk lot zal Precies zoals hij was van Steef van Gorkum (1990) waarschijnlijk niet treffen. Alleen al de twee hoofdpersonages dragen namen die in dit verband moeilijk mis te interpreteren zijn: Simon en Andreas. Hier geen broers door de bloedband, wel in figuurlijke zin. Een verbintenis voor het leven: ‘Hoe kan het toch dat wij zulke goede vrienden zijn geworden?’, vraagt Andreas zich hardop af. ‘We verschillen best wel van elkaar.’ ‘Dat maakt niet uit’, zegt Simon. ‘Dat je dezelfde hobby’s hebt of een karaktereigenschap deelt, dat is soms handig voor een oppervlakkig zakelijk contact. Maar het is niet genoeg voor echte vriendschap.’ Alles eindigt abrupt wanneer Simon bij een vliegtuigcrash omkomt.