Na decennialang genegeerd te zijn, komt Papoea steeds meer op de internationale agenda te staan.

Een groep Papoea's tegenover politieagenten in Jakarta bij een demonstratie voor onafhankelijkheid, in december vorig jaar.

Papoea is een kolonie van de Republiek Indonesië, daarover is Camellia Webb-Gannon duidelijk. Het voornaamste kenmerk van een kolonisator? Controle krijgen over de rijkdommen van een ander land en volk. Voor de Papoea’s, die volgens de auteur voor 95 procent pro-zelfstandigheid zijn, is de vraag dan ook hoe zij zich aan het koloniale juk kunnen ontworstelen. En hun zaak is urgent. Zoals wijlen Eni Faleomavaega als lid van het Amerikaan Huis van Afgevaardigden zei: ‘Het gaat in Papoea om iets potentieel zo verschrikkelijks, dat het genocide kan worden genoemd.’

De Australische Webb is werkzaam aan de Universiteit van Wollongong in New South Wales en gespecialiseerd in dekolonisatieprocessen in de Pacific. Ze leidt een West-Papuaproject. Ha..

