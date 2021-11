Lale Gül winnaar NS Publieksprijs

Amsterdam

De 24-jarige studente Nederlands Lale Gül heeft met haar debuutroman Ik ga leven de NS Publieksprijs 2021 gewonnen. Dat is woensdagavond bekendgemaakt. De winnares komt uit een streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West. In februari van dit jaar publiceerde ze haar autobiografische boek, waarin ze afstand neemt van haar opvoeding. De publicatie oogstte veel respect, maar ook kritiek en zelfs bedreigingen. Die hadden een grote impact op de jonge schrijfster, ze moest zelfs onderduiken. Met het boek verwierf de winnares 32 procent van het recordaantal van 210.130 stemmen dat lezers uitbrachten. De NS Publieksprijs bestaat uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een bedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis reizen m..

