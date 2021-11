Boek voor hooggevoelige christenen

Al vanaf haar geboorte was Marit Goessens een gevoelig meisje, schrijft ze in het voorwoord van haar boek Waardevol hooggevoelig.

Marit Goessens kon wekenlang tegen schoolkampen opzien, ze was angstiger dan andere kinderen en haar prestaties en welzijn werden sterk beïnvloed door de sfeer in de klas. ‘Het begrip ‘hooggevoeligheid’ was toen echter nog niet bekend. Achteraf vallen bij mijn ouders veel kwartjes en zouden ze, vanuit de kennis die er nu is, dingen anders hebben willen aanpakken’, schrijft ze.

Vanuit haar expertise als kinder- en jeugdpsychologe en haar specialisatie op het gebied van hooggevoeligheid beschrijft Goessens wat hooggevoeligheid is, welke groepen hooggevoelige mensen er zijn en welke waarde hooggevoeligheid heeft. Zo is in het eerste hoofdstuk te lezen dat 20 procent van de mensen hooggevoelig is, van wie 70 procent een rustzoeker en 30 proce..

