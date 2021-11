Verstrikt in een liefdesaffaire

De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. Maar als de liefde je in de greep heeft, kan het wereldtoneel volledig langs je heen gaan. Maurice Bendrix is hopeloos verliefd op de getrouwde Sarah Miles. De liefde is wederzijds, ze vieren de ontdekking van elkaar, tot een bom een eind maakt aan hun affaire. Sarah wil niet meer verder. Waarom wil ze hem niet meer zien? Maurice gaat op zoek naar de reden dat ze hem niet meer wil ontmoeten. Hij gaat hiervoor zo ver dat hij een privédetective Sarah laat schaduwen. Deze detective doet in zekere zin hetzelfde als een romanschrijver: ‘Een detective moet het even belangrijk vinden als een romanschrijver om een massa triviaal materiaal te verzamelen voordat hij het juiste aanknopingspunt te pakken heeft.’

