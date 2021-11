Continu oorlog in zijn hoofd

‘Hij had een smal gezicht met een brede mond en opvallend lichte ogen, zo licht dat het leek alsof er alleen maar het vermoeden van de kleur blauw in zat.’ Met deze beeldende zin omschrijft Sytse van der Veen de figuur Arthur in zijn debuutroman Een stem uit de hemel. De psychologiestudenten Lennard en Arthur ontmoeten elkaar bij een hoorcollege. Er volgt een wandeling door Utrecht, er volgen feesten, kroegbezoeken, ruzies en vooral gesprekken, vele gesprekken tussen Arthur die het christelijk geloof haat, Lennard die zich ‘een jonge heiden’ noemt en Tim die christen is.

Lennard heeft als jong schrijver enig succes gehad. De egoïstische Arthur (‘ik laat me consequent leiden door eigenbelang’) heeft schriften vol aantekeningen liggen..

