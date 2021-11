Vorstelijke essays van Hilary Mantel

De essays in Vorstelijke personages en andere geschriften van Hilary Mantel over Marat, Danton en Robespierre in de Franse revolutie en over Anne Boleyn, Charles Brandon en Margaret Pole in de Tudortijd doen snakken naar meer over de personages en hun tijd. De lezer vergeet bijna dat de aanleiding voor de verhandelingen boeken zijn, waar Mantel een recensie over schrijft. De informatiedichtheid door de erudiete schrijver-recensent is zo hoog dat het te recenseren werk bijna uit het oog wordt verloren.