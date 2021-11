D66 schuwt opofferen van principes niet

In maart dit jaar stond Sigrid Kaag na een succesvolle campagne voor nieuw leiderschap dansend op alle voorpagina’s. Ruim een halfjaar later is het leiderschap van Kaag wellicht niet zo vernieuwend gebleken als sommige kiezers hoopten. Onderhandelingen over een coalitie met VVD, CDA en de ChristenUnie – volgens Kaag een ‘roestige geparkeerde auto’ – lijken het enige alternatief voor nieuwe verkiezingen.

De afgelopen periode is, zo wordt in de bundel Tussen bestormen en besturen al snel duidelijk, illustratief voor D66 en zijn valkuilen. Idealisme en pragmatisme botsen in de partij al 55 jaar lang regelmatig met elkaar. Illustratief hiervoor is de opmerking van voormalig lijsttrekker en fractievoorzitter Alexander Pechtol..

