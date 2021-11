Knausgård zoekt naar de zin van het leven

Aan de vijftien boeken van zijn hand die in Nederlandse vertaling zijn verschenen, voegde De Geus onlangs de roman De morgenster toe. De Noorse stad Bergen is in deze roman door een veelheid van individuele vertellers vertegenwoordigd. Ieder nieuw hoofdstuk lijkt aanvankelijk een nieuwe ik-verteller te hebben. De roman begint met Arne, daarna volgt Kathrine, waarna Emil aan de beurt komt. Toch worden verbanden zichtbaar en neemt het verlangen van de lezer naar de voortzetting van een bepaalde verhaallijn toe. De roman komt gedeeltelijk aan dat verlangen tegemoet en wisselt dan toch weer van spoor. De apocalyptische angst die het gevolg is van een grote ster die plotseling verschijnt, hebben de verhaallijnen gemeenschappelijk. So..

