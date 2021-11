Angst voor anoniem en onzichtbaar geld

In haar boek The Promise and Peril of Credit gaat de Italiaanse historica Francesca Trivellato in op het verzinsel dat Joden wisselbrieven uitvonden. Zij toont niet alleen hoe wijdverspreid deze legende was, maar ook waarom zulke vooroordelen over de combinatie van geld, macht en Joden zo aantrekkelijk en hardnekkig waren.

Francesca Trivellato is een Italiaanse historica gespecialiseerd in economische geschiedenis. In haar bekendste boek – The familiarity of strangers (2009) - toont zij haar handelsmerk: vanuit een microperspectief steeds verder uitzoomen om daarmee mondiale verbanden en belangrijke inzichten te tonen. In dit eerdere boek neemt Trivellato een aantal Joodse handelaren uit Livorno rond 1700 als uitgangspunt, waarop zij hun mondiale handelscontacten onder de loep neemt, tot ver in de Indische Oceaan.

Dezelfde ingrediënten zijn aanwezig in Trivellato’s laatste boek, waarvan net een paperback is verschenen: The Promise and Peril of Credit. What a Forgotten Legend about Jews and Finance Tells Us about the Making of European Commercia..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .