‘Alles is hier, meer dan we ooit hadden kunnen dromen’

Richard Powers, vaak omschreven als ‘de beste schrijver van wie je nog nooit hebt gehoord’, schrijft in zijn laatste twee romans over de schoonheid van onze planeet en hoe die wordt bedreigd. Acht jaar geleden veranderde zijn blik op de wereld toen hij in een bos met oeroude en immens grote sequoia’s belandde. ‘Ik dacht: er is zo veel leven om me heen, en het is me nooit opgevallen.’