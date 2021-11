Mathijs Deen brengt een bonte rivier van verhalen over de Rijn

Opnieuw verrast Mathijs Deen (1962) met een soepel vloeiende verhalenbundel, deze keer over de Rijn.

De Rijn is vaarweg, handelsroute, zwemwater, grensrivier, ecosysteem, vloeibare herinnering en afvalputje van Europa.

Met historische feiten als uitgangspunt laat Mathijs Deen zijn verbeeldingskracht los op het ontstaan van deze machtige rivier, maar ook op de beleving van een zalm, een monnik, Romeinse veldheren en een hedendaagse, gelovige Noordzeevisser die prehistorische botten verzamelt uit de Noordzee.

Deen rondt de Rijn naar boven toe af, hij werpt zijn vangnet voor verhalen het liefst ruim uit. En zo wordt het Noord-Franse dorpje Ors, waar de Maas ontspringt, het meest westelijke punt van het brede stelsel van rivieren dat samen de Rijn vormt, terwijl Bischofsgrün de oostpunt is. Tot in Friesland wordt regen afgevoerd naar de IJsseldelta, en de IJssel is ‘eigenlijk’ weer gewoon een stukje Rijn, net als Merwede, Lek, Waal en Maas. Het geeft ..

