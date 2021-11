Schrijver Jo Nesbø: ‘Ik ben een verhalenverteller, geen misdaadverslaggever’

Van professioneel voetballer naar popmuzikant naar beurshandelaar naar schrijver. Er zijn maar weinig mensen die een dergelijk pad succesvol bewandelen, maar de Noor Jo Nesbø is zo iemand. In Nederland is hij vooral bekend van zijn zeer gewelddadige serie rond rechercheur Harry Hole.

Onlangs is zijn nieuwe boek Koninkrijk uitgekomen en recent is het geschenkboek De jaloezieman van de Noorse schrijver gepresenteerd. Dit geschenkboek in opdracht van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zou oorspronkelijk in de zomer verschijnen maar door de pandemie is dit uitgesteld tot november. Bij aankoop van een boek krijgt de koper het boek van Nesbø er gratis bij.

Het verhaal van het geschenkboek speelt zich af op ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .