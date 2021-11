NOS-journalist Ron Fresen stapt uit de Haagse kaasstolp: ‘Het past niet langer in de optelsom’

Een vertrouwd gezicht verdwijnt van de buis: vanaf mei volgend jaar stopt Ron Fresen als politiek duider bij de NOS. In het boek Acht jaar Achtuur schrijft hij over de achterkant van het politiek-journalistieke handwerk – ook de smerige kanten, en waar dan precies de grens ligt. En hij wordt persoonlijk.

De dag van zijn boekpresentatie loopt bijna ten einde, het is exact één minuut voor middernacht, als Ron Fresen nog iets van het hart moet. De journalistiek veteraan (62) heeft net zijn literaire debuut Acht jaar Achtuur gepubliceerd, waarin hij uitgebreid en met leuke anekdotes vertelt over zijn jaren als politiek duider bij de NOS en de band tussen parlement en pers.

Maar waarover ging het de hele dag in de media? Zijn prostaatkanker.

Dat had Fresen een beetje dwarsgezeten, liet hij ‘even voor het slapen gaan’ merken in een bericht op Twitter. ‘Het boek gaat 245 pagina’s over het journaal en de politieke journalistie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .