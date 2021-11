Geslaagde zoon, mislukte vader

Henri van ’t Hoff, de grondlegger van de fysische chemie, was een briljant wetenschapper. Zijn leven lang droeg hij het juk dat zijn ouders hem hadden opgelegd.

In 1901 werden voor het eerst Nobelprijzen toegekend. Een van de winnaars was de Nederlander Jacobus Henricus (‘Henri’) van ’t Hoff. Hij won de Nobelprijs voor Scheikunde. Van ’t Hoff kreeg de prijs voor zijn ‘baanbrekende werk aan de osmotische druk en de chemische dynamica’.

Osmotische druk en chemische dynamica behoren niet tot de woordenschat van de gemiddelde Nederlander. Daar is de biograaf van Van ’t Hoff, wetenschapsjournalist Rob van den Berg, zich van bewust. Het wetenschappelijk werk van Van ’t Hoff is ‘vrij theoretisch van aard’ en leent zich daarom minder voor een populaire weergave, schrijft Van den Berg in de inleiding. Niettemin ondernam hij een poging. De regel dat elke scheikundige formule het lezerspubliek halveert – ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .