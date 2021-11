Klappertandend de ultieme isolatie beleven op Antarctica

Schrijver en historicus Adwin de Kluyver schetst in zijn veelzijdige boek Niemandsland hoe wetenschappers, machthebbers, ontdekkingsreizigers en gelukzoekers op de Zuidpool eeuwige roem probeerden te verwerven.

‘Antarctica trekt mensen aan die op zoek zijn naar afzondering, maar die gewenste isolatie is helaas alleen in groepsvorm te beleven’, schrijft Adwin de Kluyver.Â

Aan het begin van de twintigste eeuw waren Engeland en Noorwegen in een felle strijd verwikkeld om als eerste de Zuidpool te bereiken. De Noor Amundsen (1872-1928) troefde met zijn poolhonden in december 1911 de Brit Robert Falcon Scott (1868-1912) nipt af. Scott overleefde de tocht niet en werd in oktober 1912 samen met zijn dagboek op het Rossijsplateau gevonden.

Niet de heldhaftige verslagen van Amundsen en Scott, maar het ingetogen expeditierapport van de Japanse Nobu Shirase (1861-1946) inspireerde De Kluyver om zelf de reis te maken. Shirase haalde nooit de Zuidpool, maar werd desondanks een held in Japan. De Kluyver trad in diens voetsporen en zeilde net als Shirase in een driemaster naar Antarctica.

