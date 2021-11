Wat bezielde Tanja Nijmeijer om zich in een ander land aan te sluiten bij een gewapende strijd?

‘Ik ben bij de guerrilla gegaan in de vaste overtuiging dat ik de jungle nooit meer uit zou komen.’ In Tanja Nijmeijer. Van guerilla naar vredesproces beschrijft de Nederlandse Nijmeijer waarom ze een groot deel van haar leven wijdde aan de gewapende strijd in Colombia en hoe alles veranderde door het vredesproces.

Een achtjarige Tanja Nijmeijer sloeg haar basisschoolleraar eens vol in het gezicht. De klap had-ie nog tegoed van haar oudere zus, vond ze, die een paar jaar eerder door de leraar was geslagen omdat ze volgens hem niet oplette in de klas.

De situatie lijkt typerend voor de vrouw die opgroeide in het Twentse Denekamp en internationaal bekend - en berucht - werd vanwege haar beslissing om deel te nemen aan een strijd die van oorsprong niet de hare was.

Bijna twintig jaar maakte Nijmeijer deel uit van de FARC, de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia. Na meer dan vijftig jaren van conflict sloten de guerrillabeweging en de Colombiaanse overheid in 2016 een historisch vredesakkoord. Nijmeijer was een ‘prominent gezicht’ bij d..

