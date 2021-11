Boek van Aafke Romeijn: Toekomstig Nederland met scherp randje

Het is het jaar 2040 en de lezer bevindt zich in de stad 7B in Groningen. Ondanks het jaartal kan de lezer zijn eigen wereld herkennen in de samenleving die in de roman wordt geschetst. De grondstoffen in de aarde worden steeds schaarser, met politieke onrust tot gevolg. Toch is de wereld in 7B duidelijk een toekomstscenario. Zo is er een grondstoffenoorlog met Turkije aan de gang, zijn er in 2025 verschillende grote socialemediaschandalen geweest en worden er, in tegenstelling tot onze realiteit, voldoende studentenwoningen gebouwd.