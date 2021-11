Janke Reitsma won in 2019 een ND-verhalenwedstrijd: Nu is haar debuutroman verschenen

Janke Reitsma schetst in Niets ontgaat ons een familiedrama tegen het decor van het waddengebied. Een moderne tragedie die je in één ruk, huiverend in je stoel, uitleest.

Koen, een jongen van veertien, leeft samen met zijn vader en moeder in een afgelegen huis dicht bij het wad. Ze vormen een drie-eenheid, zo zegt hij zelf. Maar dan dient er zich plotseling een zusje aan. Aukje wordt geboren met een chromosoomafwijking. Volgens de artsen zal ze niet lang leven. Uit de berekening van de artsen spreekt een kilheid die voor sommigen die iets soortgelijks hebben meegemaakt herkenbaar kan zijn. ‘Aukje had door haar chromosoomafwijking negentig procent kans om dood te gaan voordat ze een jaar werd, zesenzestig procent kans om een maand oud te worden en vijftig procent kans om de leeftijd te bereiken die ze nu had, ruim twee maanden. Hij kon het niet mooier maken, zei hij. [...] Ik had wel geluisterd, ook al had..

