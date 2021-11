Werk maken van burgerschap: ‘Leg maar eens uit hoe de trias politica werkt en waarom dat zo’n mooi systeem is’

De Universiteit voor Humanistiek is gehuisvest in een groot, statig en verdwaalachtig herenpand in hartje Utrecht. Helemaal bovenin heeft socioloog Evelien Tonkens haar werkkamer. Met uitzicht op de nog altijd ingepakte Domtoren vertelt ze over haar boek over burgerschap dat ze samen met Menno Hurenkamp schreef. De aanleiding voor dat boek was de aanscherping, per 1 augustus, van de wet op burgerschapsvorming.

Burgerschap moet van ‘er iets aan doen’ naar een echt inhoudelijk en weloverwogen invulling. ‘De uitgever vroeg ons een boek te schrijven dat bij die invulling kan helpen.’ Toch is het, vertelt Tonkens, geen schoolboek geworden. Het boek is eerder een algemene inleiding op burgerschap, ook geschikt voor docenten en alle burger..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .