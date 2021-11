Ruud ten Wolde besefte dat je altijd je zegeningen moet tellen

Het boek Ziek gelukkig van de overleden RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde in de boekhandel. De stichting CPNB heeft bekendgemaakt dat het boek postuum is binnengekomen op de eerste plek van de officiële Bestseller 60.Â

Op 19 oktober kwam het boek Ziek gelukkig uit. De verschijning van het boek was dus al gepland, het proosten op de publicatie zat er voor de schrijver niet meer in. Zijn sterven zet het boek in een ander daglicht; het maakt het zwaarder dan Ten Wolde vermoedelijk gewild had. Een zin als: ‘Maar ik ben er nog steeds. En ik ga alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is met je delen’, komt hard bij de lezer binnen.

Met bewonderenswaardig veel humor en een grote mate van openheid beschrijft hij als in een autobiografie in het eerste deel van het boek zijn ziekteproces. Het is heftig om te lezen, maar Ten Wolde doet zijn best de beschrijving van de realiteit luchtig te houden zonder deze geweld aan te doen, met bijvoorbeeld opmerkingen als..

