Dubbele agenda’s en moeizame liefdes

‘Hij vond haar minder dun van gestalte, van wangen; haar huid, haar teint sterk verbeterd - helderder, frisser. Had ze iets speciaals gebruikt?’ Nee, dit is geen fragment uit een beautyrubriek van de Linda of RTL Boulevard. Het gaat hier om een stukje uit het negentiende-eeuwse Overreding en overtuiging van de Britse literator Jane Austen (1775-1817). Uitgeverij Athenaeum heeft onlangs zorg gedragen voor de heruitgave van deze klassieker.