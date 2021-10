Horigheid als een vorm van vriendschap

De roman Een vriendschap van de Italiaanse schrijfster Silvia Avallone (1984) beschrijft de vriendschap tussen Elisa en Beatrice vanaf hun veertiende jaar. Tussen deze nieuwe roman en Avallone’s debuut, de roman Staal over twee meisjes in de puberteit, bestaat een verwantschap.

Door de scheiding van haar ouders verhuist de onopvallende Elisa vanuit Biella in het noordelijke Piemonte naar de kust van Toscane. Elisa is doodongelukkig en verlangt vurig naar haar moeder, die in Biella is achtergebleven. De kinderen op school mijden haar. Elisa krijgt steun van de beeldschone Beatrice en klampt zich aan haar vast. Zo ontstaat een band die een vorm van horigheid is.

Beatrice trekt Elisa naar zich toe en zweert dat hun vriendschap voor eeuwig zal zijn, maar steevast volgt er dan een moment van afstoting. Elisa kijkt op tegen het gemak waarmee Beatrice door de wereld wandelt.

Ze voelt zich misbruikt, zonder dat ze zich van deze knellende band kan losmaken. De scheiding voltrekt zich tijdens de nacht van 9 juli 2006..

